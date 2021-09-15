الفرق بين iPhone 13 وiPhone 13 Pro Max 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتبع إصدارات iPhone 13 من آبل إلى حد كبير نفس خطى الإصدار السابق من آيفون 12، حيث إن هناك نموذجين يأتيان مع المميزات الأساسية، وطرازين فائقَي الجودة يأتيان بمميزات إضافية.

وبغض النظر عن طراز الآيفون 13 الذي تختاره فإن التجربة ستكون متشابهة بشكل عام، حيث ستحصل على نظام iOS ممتاز من آبل وأداء قوي وكاميرات رائعة.

ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات بين جميع الطرز لاسيما في طرازات Pro، وفيما يلي الاختلافات الأساسية في المواصفات بين جميع طرز iPhone 13 الجديدة.

الشاشة

يحتوي iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max على شاشات ذات معدل تحديث عالٍ، يصل إلى 120 هرتز، وهذا ضعف معدل التحديث 60 هرتز في جميع الشاشات السابقة، وفي موديل iPhone 13 و iPhone Mini.

ومن المعروف أنه كلما زاد رقم الهرتز، زادت سلاسة ظهور الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على الشاشة، حيث تبدو أكثر سلاسة وأقل ضبابية، وهو ما يمنحك شعورًا بأنه أسرع وأكثر قوة وأكثر تميزًا.

الكاميرا

يحتوي iPhone 13 و iPhone 13 Mini، على نظام كاميرا مزدوج العدسة، وتتضمن كاميرا عريضة جديدة يمكنها التقاط 47% من الضوء لنتائج أكثر إشراقًا، ووفقًا للشركة، فإنه يمكن للمستشعر الأكبر الجديد التقاط المزيد من الضوء، مما يساعد في التقاط الصور النهارية والمسائية أيضًا. ويشتمل كلا الهاتفين أيضًا على ميزة OIS (تثبيت الصورة البصري لتقليل تأثيرات التمويه من الأيدي المهتزة.

ويحتوي الهاتفان أيضًا على كاميرا جديدة واسعة للغاية تلتقط المزيد من المناطق المظلمة، ودقة الكاميرا في الهاتفين هي: 12MP wide 12MP ultra-wide.

وتحتوي طرز iPhone 13 Pro على نظام كاميرا ثلاثي العدسات، ويتمثل الاختلاف الأكثر وضوحًا في أن طرازات Pro تحتوي على عدسة تكبير بصري 3x لا تحتويها إصدارات iPhone 13 العادية.

كما تحتوي على مستشعر LiDar للصور ذات الوضع الليلي والتركيز التلقائي الأسرع في الإضاءة المنخفضة، كما أنها تتميز بوضع ProRAW لالتقاط

صور RAW الأكثر ملاءمة للتحرير والتعديل، ودقة الكاميرا في الهاتفين هي: 12MP wide, 12MP ultra-wide, 12MP 3x optical zoom

ما هو جميل أن نرى أن جميع طرز آيفون 13 الجديدة تدعم الوضع السينمائي الجديد من آبل لتسجيل مقاطع الفيديو بجودة سينمائية.

البطارية

تتميز إصدارات pro بعمر أطول للبطارية، وفي تجربة الإصدارات الأربعة، وصل تشغيل الفيديو بشكل مستمر على آيفون 13 ميني إلى 13 ساعة متواصلة، وآيفون 13 إلى 15 ساعة، بينما على آيفون 13 برو وصل إلى 20 ساعة، وبرو ماكس وصل إلى 25 ساعة.

أسعار هواتف iPhone 13

بحسب موقع Business Insider، فإن سعر هاتف آيفون 13 ميني في الشركة 700$ ويبلغ آيفون 13 نحو 800$، بينما سعر آيفون 13 برو هو 1000$ وبرو ماكس وصل إلى 1100$، وذلك دون احتساب القيم المختلفة من بلد لآخر مثل الضرائب والجمارك.

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