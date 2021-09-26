قرر الدولي الفرنسي السابق سمير نصري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر الـ34 عامًا بعد مسيرة امتدت لما يقرب من 17 عامًا.

سبب توقف سمير نصري عن اللعب

وقال نصري صاحب الأصول الجزائرية لـ صحيفة Le Journal du Dimanche إنه توقف عن لعب كرة القدم لشعوره بالظلم بسبب إيقافه لمدة عامين نتيجة المنشطات مضيفًا أنه لم يتناول أي منشطات ولكنها كانت عبارة عن عقاقير طبية مُصرح بها كونه مريضًا.

مسيرة نصري

وظهر نصري في عمر الـ17 عامًا مع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في عام 2004 حتى عام 2008 ثم انتقل بعدها لنادي آرسنال الإنجليزي حتى 2011 ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2011 إلى 2017 وانتقل بعدها لفريق أنطاليا سبور التركي من 2017 إلى 2018 ثم خاض تجربة قصيرة مع فريق ويست هام يونايتد في 2019 لم تكتمل، ثم لعب لنادي أندرلخت البلجيكي من 2019 إلى 2020، وتوقف بعدها عن اللعب.

يذكر أن نصري ظهر مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2007 إلى 2013، وشارك مع بطل العالم مرتين في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2012.