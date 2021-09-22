حقق نادي الفيصلي رقمًا مميزًا، وذلك بعد مرور 5 جولات من النسخة الجارية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفيصلي قائمة الفرق الأكثر تمريرًا للكرة في الدوري بـ2405 تمريرات.

الفيصلي يحقق رقمًا مميزًا:

ويحتل الأهلي المركز الثاني في القائمة برصيد 2362 تمريرة، فيما يأتي الهلال ثالثًا بـ2068 تمريرة.

الفريق الفيحاوي يستضيف الأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الفيحاوي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.