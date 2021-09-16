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القبض على مواطن لتلقيه 51 كجم حشيش بنجران

القبض على مواطن لتلقيه 51 كجم حشيش بنجران

2021/09/16
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطن لتلقيه 51 كجم حشيش بنجران
المواطن - نجران

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مواطن لتلقيه 51 كجم حشيش بنجران - المواطن


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