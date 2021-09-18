القبض على 6 مقيمين سطوا على منزل بجدة وسلبوا 30 ألف ريال

المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا جريمة السطو على منزل بجدة وسلب مبلغ (30,000) ريال

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ (30,000) ريال، تم استرداد (16,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة