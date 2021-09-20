الكلاسيكو يُغرم النصر والاتحاد 225 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد النصر والاتحاد بسبب مباراتهما الأخيرة.

تغريم النصر والاتحاد:

وأشارت اللجنة إلى أن جمهور العالمي في مباراة الاتحاد والنصر قام برمي أكثر من 50 علبة مياه خلال الشوط الثاني، وإصابة أحد لاعبي العميد، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وألزمت النصر بدفع غرامة مالية تُقدر بـ150 ألف ريال، ولعب مباراته المقبلة على ملعبه دون حضور جماهيري، وتعليق العقوبة السابقة لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم ارتكاب الجمهور لأي سلوك مخالف يلغي تعليق العقوبة، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

كما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن تغريم العالمي مبلغ 10 آلاف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الدخول إلى الملعب بمباراة النصر والاتحاد؛ ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

وقامت اللجنة بتغريم الاتحاد مبلغ 65 ألف ريال، لقيام جماهيره برمي ما يفوق أكثر من 15 علبة مياه تجاه الملعب، وذلك وفقًا لتقرير المراقب، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40، كما تم تحذير العميد من تكرار جمهوره للمخالفة.

النصر يخسر بثلاثية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والاتحاد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر بنتيجة 3/ 1 على ملعبه مرسول بارك في العاصمة الرياض.

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