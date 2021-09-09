‎الرئيسية
آخر الاخبار
المسحل: ليس لنا علاقة بالنقل التلفزيوني للبطولات الآسيوية
بعد غضب الجماهير بسبب مباراة السعودية وعمان

المسحل: ليس لنا علاقة بالنقل التلفزيوني للبطولات الآسيوية

2021/09/09
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المسحل: ليس لنا علاقة بالنقل التلفزيوني للبطولات الآسيوية رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل
المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على أزمة النقل التلفزيوني التي أثارت حالة من الغضب خلال مباراة الأخضر ضد عمان.

المسحل يؤكد عدم اختصاص الاتحاد بالنقل التلفزيوني:

وتحدث ياسر المسحل عن أزمة إذاعة المباريات خلال تصريحاته لقناة “24 الرياضية”، قائلًا: “للأمانة ليس لنا كاتحاد كرة قدم علاقة بالنقل التلفزيوني لمنافسات البطولات الآسيوية”.

وتابع المسحل: “الشركة السعودية الإعلامية اشترت الحقوق من الاتحاد الآسيوي وأعتقد أن هذا الأمر يخصهم، وإن شاء الله يجيبون على أي استفسارات تخص الإعلام، ولكن نحن كاتحاد قدم ليس لنا علاقة مباشرة بهذا الملف”.

وكانت الجماهير قد أبدت استياءها قبل انطلاق مواجهة عمان، لتشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، ما أثار غضب الإعلاميين الذين طالبوا بتدخل المسؤولين.

 

ياسر المسحل في مباراة السعودية وعمان
المسحل – المصدر @SaudiNT

شاهد تعتذر:

وفي السياق ذاته، أصدرت منصة Shahid “شاهد” بيانًا رسميًّا، مساء الثلاثاء، توضح من خلاله سبب تأخير تفعيل الاشتراكات، وذلك بسبب أحداث مباراة المنتخب السعودي وعمان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأُقيمت مباراة المنتخب السعودي وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح الأخضر في تحقيق فوز هام بهدف دون رد سجله صالح الشهري عند الدقيقة 42.

مباراة المنتخب السعودي - Shahid
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مكاسب بالجملة لـ النصر حال انسحاب تراكتور

يأمل نادي النصر السعودي، في موافقة الاتحاد الآسيوي