المسحل: ليس لنا علاقة بالنقل التلفزيوني للبطولات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على أزمة النقل التلفزيوني التي أثارت حالة من الغضب خلال مباراة الأخضر ضد عمان.

ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم :

ليس لنا علاقة بالنقل التلفزيوني .

الحصاد الرياضي …@Yalmisehal pic.twitter.com/tGEhRuOHvl — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 8, 2021

المسحل يؤكد عدم اختصاص الاتحاد بالنقل التلفزيوني:

وتحدث ياسر المسحل عن أزمة إذاعة المباريات خلال تصريحاته لقناة “24 الرياضية”، قائلًا: “للأمانة ليس لنا كاتحاد كرة قدم علاقة بالنقل التلفزيوني لمنافسات البطولات الآسيوية”.

وتابع المسحل: “الشركة السعودية الإعلامية اشترت الحقوق من الاتحاد الآسيوي وأعتقد أن هذا الأمر يخصهم، وإن شاء الله يجيبون على أي استفسارات تخص الإعلام، ولكن نحن كاتحاد قدم ليس لنا علاقة مباشرة بهذا الملف”.

وكانت الجماهير قد أبدت استياءها قبل انطلاق مواجهة عمان، لتشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، ما أثار غضب الإعلاميين الذين طالبوا بتدخل المسؤولين.

شاهد تعتذر:

وفي السياق ذاته، أصدرت منصة Shahid “شاهد” بيانًا رسميًّا، مساء الثلاثاء، توضح من خلاله سبب تأخير تفعيل الاشتراكات، وذلك بسبب أحداث مباراة المنتخب السعودي وعمان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأُقيمت مباراة المنتخب السعودي وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح الأخضر في تحقيق فوز هام بهدف دون رد سجله صالح الشهري عند الدقيقة 42.

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