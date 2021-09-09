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المسحل: هدفنا صناعة منتخب ضمن الأفضل عالميًا في 2034
مؤكدًا التقدم في تصنيف فيفا الجديد

المسحل: هدفنا صناعة منتخب ضمن الأفضل عالميًا في 2034

2021/09/09
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المسحل: هدفنا صناعة منتخب ضمن الأفضل عالميًا في 2034 ياسر المسحل
المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بإطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية، مشددًا في الوقت ذاته على العمل على صناعة منتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول 2034.

المسحل يؤكد عودة المنتخب إلى الطريق الصحيح

وتحدث المسحل خلال المؤتمر لإطلاق الاستراتيجية الجديدة، قائلًا: “أشعر بسعادة غامرة وأنا أمثل مجلس الإدارة لتقديم استراتيجية تحول كرة القدم السعودية“.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “في سنوات ماضية كنّا أفضل من منتخب بلجيكا في تصنيف المنتخبات، تراجعنا والآن نعود بالطريق الصحيح بإذن الله.. وهدفنا صناعة منتخب وطني يكون من أفضل 20 منتخب في تصنيف الفيفا بحلول 2034.

وواصل ياسر المسحل تصريحاته قائلًا: “أزف لكم البشرى بعد تحقيقنا لانتصارين في بداية التصفيات الآسيوية سنتقدم في التصنيف العالمي القادم.. وسنصل إلى المركز 56 عالميًا”.

وأضاف: “أبطالنا الموهوبين الذين يدرسون حالياً في الصف السادس بالمرحلة الابتدائي هم من سيمثلون المنتخب السعودي في مونديال 2034 وفق خطة معدة لذلك بإذن الله”.

ياسر المسحل
ياسر المسحل

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

ودشن، قبل قليل، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل


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