المسحل يكشف مصير النصر حال انسحاب تراكتور

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على احتمالية انسحاب فريق تراكتور الإيراني من مباراته المرتقبة أمام النصر.

فوز النصر وانتهاء الإيقافات

وتحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الأزمة القائمة بشأن المباراة، قائلًا: “في حال انسحاب تراكتور أمام النصر في دوري أبطال آسيا تحت أي ظرف فستعتبر المباراة قائمة بخسارته 3/0″.

وتابع ياسر المسحل على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم السعودية: “الإيقافات على لاعبي النصر لن تنتقل، بل ستكون وكأنها نفذت بالمباراة، مما يتيح لهم المشاركة الدور التالي”.

ويُعاني العالمي من غيابات عديدة قبل مباراته المرتقبة ضد تراكتور، حيث يُعاني الثلاثني عبدالإله العمري، عبدالمجيد الصليهم وأندرسون تاليسكا من إصابات مختلفة، فيما يغيب للإيقاف، الثلاثي؛ عبدالرزاق حمدالله، عبدالله مادو وعلي لاجامي.

تراكتور يطلب التأجيل بسبب أزمة كورونا

وجاءت تصريحات المسحل، ردًا على طلب تراكتور الإيراني، مساء أمس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم النادي الإيراني بعد ذلك بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل السماح له باستدعاء لاعبين سواء من الفئات السنية أو الرديف بدلًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد القاري لم يُعلق على الأمر حتى الآن.

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