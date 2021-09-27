أوضح أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن شمس اليوم الاثنين ستغرب على البلدان والأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً، ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس المقبل.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر” إن الليل والنهار يتساويان في السنة مرتين، ولكل منهما 12 ساعة ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و27 /28 سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أنه في هذا الأسبوع يرفع الأذان لصلاة المغرب في مكة والمدينة في وقت واحد تقريباً.

وتوقع أن تتشكل بعض الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء محدودة من مرتفعات عسير، والباحة، وربما تمتد لأجزاء من منطقة مكة، كما تنشط الرياح الشمالية والتي وقد تثير بعض الغبار على المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

سحب رعدية ممطرة

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.