الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.

فحوى برقية الملك سلمان

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء”.

تعزية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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