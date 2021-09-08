المنتخب السعودي يكرر ما فعله أمام عمان قبل 25 سنة

المواطن - محمد سمعه

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا غاية في الأهمية في مباراة المنتخب العماني مساء أمس الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يحقق فوزًا ثمينًا في مسقط

ونجح الأخضر في تكرار ما فعله قبل 25 عامًا أمام المنتخب العماني في العاصمة مسقط، حيث فاز الأخضر في مسقط بهدف دون رد سجله فهد المهلل في بطولة خليجي 13 عام 1996.

نتيجة آخر مباراتين قبل مواجهة الأمس

وبعد ذلك لعب الأخضر مع عمان مرتين في مسقط، حيث فازت عمان في المباراة الأولى في نهائي خليجي 19 عام 2009، وكان التعادل السلبي حاضرًا في المرة الثانية في تصفيات كأس العالم 2014.

ونجح الأخضر في الحصول على ست نقاط في أول مباراتين بالتصفيات بعد الفوز على منتخبي فيتنام وعُمان.

وكشف الناقد الرياضي خالد القحطاني أن الأخضر بحاجة إلى أمرين وذلك عند مواجهة المنتخب الياباني بالجولة الثالثة من التصفيات، أولهما العمل على تحسين بناء الهجمة لدى الأخضر مضيفًا أن هذا الأمر يقلقه على الرغم من الفوز على فيتنام وعمان في أول مباراتين.

وأشار القحطاني إلى أن ثاني أمر هو تفضيله لاعتماد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على اللاعب عبدالله الخيبري في مركز لاعب الوسط المدافع في المباريات المقبلة، لتقليل الضغط على المنتخب السعودي في المباريات، خاصة أن المباريات القادمة سوف تشهد صعوبات ومستويات كبرى عند مواجهة اليابان وأستراليا والصين.

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