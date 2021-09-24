واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عادته بتحقيق الفوز مع المدرب المؤقت، وذلك بعد تجاوزه لعقبة الباطن بقيادة البرازيلي مارسيلو سيزار.

النصر يفوز على الباطن بهدف

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن، مساء أمس الخميس، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في افتتاح منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز بهدف دون رد أحرزه المتألق أندرسون تاليسكا، ليتقدم العالمي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقط، ولديه مباراة مؤجلة.

مارسيلو ثالث مدرب مؤقت يفوز

وأقالت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر المدير الفني البرازيلي مانو مينيز بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتحاد في الجولة الخامسة، ولم تستقر على المدرب الجديد حتى الآن.

وأصبح المدير الفني البرازيلي المؤقت، مارسيلو سيزار، ثالث مدرب مؤقت ينجح في تحقيق الفوز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أول مباراة يقوده فيها، خلال آخر ثلاثة مواسم.

وكان البرتغالي هيلدر قد قاد العالمي لتحقيق الفوز في أول مباراة معه موسم 2018/ 2019، وذلك بعد إقالة المدير الفني الأوروغوياني كارينيو، وفاز الكرواتي آلان هورفات في الموسم الرياضي الماضي، بعد فسخ العقد مع البرتغال روي فيتوريا.