النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز.

الاتحاد ضيفًا على العالمي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن العالمي، إلا أنه خاض 3 لقاءات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

النصر يطمح لمواصلة التألق

وخاض النصر ضد الاتحاد 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 11 مرة، فيما فاز العميد 7 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

وتتسم مباريات النصر ضد الاتحاد بالغزارة التهديفية، حيث نجح العالمي في تسجيل 44 هدفًا، فيما تمكن لاعبو العميد من هز الشباك 32 مرة، وتُعد أكبر نتيجة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، هي فوز الأصفر على ملعب الجوهرة المشعة بخماسية دون رد موسم 2015/ 2016.

وعلى الرغم من تفوق العالمي، إلا أنه الفريق الأول لكرة القدم يبحث عن تحقيق فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض منذ 4 مواسم، حينما نجح العالمي في تحقيق الفوز ضمن منافسات الدور الأول بهدف دون رد سجله نجمه المغربي محمد فوزير.

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