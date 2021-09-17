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النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد
قبل مباراتهما في الجولة الخامسة

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد

2021/09/17
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد جانب من مباراة سابقة - spl
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز.

الاتحاد ضيفًا على العالمي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن العالمي، إلا أنه خاض 3 لقاءات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

 

النصر يطمح لمواصلة التألق

وخاض النصر ضد الاتحاد 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 11 مرة، فيما فاز العميد 7 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

وتتسم مباريات النصر ضد الاتحاد بالغزارة التهديفية، حيث نجح العالمي في تسجيل 44 هدفًا، فيما تمكن لاعبو العميد من هز الشباك 32 مرة، وتُعد أكبر نتيجة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، هي فوز الأصفر على ملعب الجوهرة المشعة بخماسية دون رد موسم 2015/ 2016.

وعلى الرغم من تفوق العالمي، إلا أنه الفريق الأول لكرة القدم يبحث عن تحقيق فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض منذ 4 مواسم، حينما نجح العالمي في تحقيق الفوز ضمن منافسات الدور الأول بهدف دون رد سجله نجمه المغربي محمد فوزير.

الاتحاد والنصر


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