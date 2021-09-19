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النصر يعلن إقالة مانو مينيز رسميًا
بعد تراجع النتائج

النصر يعلن إقالة مانو مينيز رسميًا

2021/09/19
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يعلن إقالة مانو مينيز رسميًا مينيز - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

النصر يقيل مانو مينيز

وكشف نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة برئاسة مسلي آل معمر قررت إنهاء التعاقد مع مانو مينيز، متمنية له التوفيق.

مانو مينيز مدرب النصر
مينيز – المصدر spl

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وازدادت حدة الهجوم على مينيز بعد مباراة النصر ضد الاتحاد بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي خسرها العالمي بنتيجة 3/1، وطالب الجمهور بإقالته والتعاقد مع مدير فني جديد يُلبي طموحاتها.

مانو مينيز - النصر
مينيز – المصدر spl

تراجع النصر

وبعد الخسارة ضد الاتحاد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز مرتين والخسارة في مواجهتين.


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