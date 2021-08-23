هل يكون مانو مينيز الإقالة الثالثة هذا الموسم؟

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدير الفني البرازيلي مانو مينيز مهددًا بالرحيل عند تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

مانو مينيز يقترب من الإقالة

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة القليلة الماضية، بعد خسارة النصر ضد الفيصلي، وطالب البعض إدارة مسلي آل معمر بضرورة إقالته، وإحضار مدرب جديد قادر على قيادة النجوم الجدد والمنافسة على الألقاب.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمستوى مخيب للآمال في ظل التعاقدات القوية التي نجحت الإدارة في إبرامها بالميركاتو الصيفي، كما انتقد الرياضيون تأخره في التغييرات والخطط الفنية وإدارة المباريات، وسط توقعات برحيله قريبًا.

إقالة نيستور وكاريلي

وفي حالة إقالة مانو مينيز سيكون الراحل الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث أعلنت إدارة التعاون عن رحيل المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، لعدم ظهور الفريق بالمستوى المتوقع في أول جولتين.

كما قررت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

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