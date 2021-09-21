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النصر يمدد عقد سلطان الغنام

النصر يمدد عقد سلطان الغنام

2021/09/21
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يمدد عقد سلطان الغنام
المواطن ـ إسلام البشبيشي

استقرت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، على تمديد عقد سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2024.

الغنام مع النصر حتى 2024

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أنهت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر إجراءات تمديد عقد سلطان الغنام، ويمتد عقده الجديد حتى 2024.

إدارة نادي النصر
إدارة نادي النصر

وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي، ووجه رئيس النصر، مسلي آل معمر، شكره لوكيل اللاعب علي الرماح.

النصر يمدد عقد سلطان الغنام - المواطن

وبدأ الظهير الأيمن البالغ من العمر “27 عامًا” مسيرته مع النصر في موسم 2018-2019، قادمًا من صفوف الفيصلي.

الغنام مع النصر:

وخلال الموسم الحالي، شارك الغنام في 4 مباريات بالدوري، وتم استبداله في لقاء واحد، ولعب 358 دقيقة.

سلطان الغنام - النصر والاتحاد
سلطان الغنام

ويعد الغنام أحد أبرز الأسماء التي تألقت مع العالمي خلال السنوات الماضية، وطالبت الجماهير الإدارة بتجديد عقده.

سلطان الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC


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