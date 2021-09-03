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النمر: التدخين يزيد احتمالية حدوث السكري
النيكوتين يزيد ممانعة أنسجة الجسم للإنسولين

النمر: التدخين يزيد احتمالية حدوث السكري

2021/09/03
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النمر: التدخين يزيد احتمالية حدوث السكري الدكتور خالد النمر
المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، أن التدخين يزيد احتمالية حدوث السكري من النوع الثاني بسبب أن النيكوتين يزيد ممانعة أنسجة الجسم للإنسولين.

وكان النمر، قد حذر من خطورة حبوب “الأبيض” أو الكبتاجون على صحة الأبناء.

وقال: “حَذّروا أبناءكم من أصدقاء السوء الذين يروّجون الحبوب “الأبيض” المنشطة (الكبتاجون)”.

آثار شديدة الخطورة:

وأوضح أن من آثار هذه الحبوب على الشباب والنشء ما يلي:

1. ضعف القلب

2. تضيق الشرايين

3. الوفاة المفاجئة

نصيحة للشباب:

وتابع الدكتور النمر، موجهًا نصيحة مهمة للشباب: “يا شباب.. والله إن الأبيض حبوب الكبتاجون المنشطة تُتْلِف القلب وتسبب الموت المفاجئ”.


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