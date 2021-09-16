النوفل يكشف مفاجأة بشأن مينيز قبل مواجهة الاتحاد والنصر

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف الناقد الرياضي طارق النوفل، عن مفاجأة بشأن مانو مينيز مدرب النصر قبل مواجهة الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال النوفل خلال ظهوره ببرنامج أكشن مع وليد:”أعتقد أن النصر في مراحل متأخرة للتعاقد مع مدرب آخر”.

وأضاف: “أن هناك بحثًا عن مدرب آخر ولكن باسم أعلى وهناك قناعة تامة بأن هذا المدرب لا ينفع في هذه المرحلة، وأعتقد أن هذا التوقيت الصحيح لرحيل المدرب لأن الفريق ليس لديه مشكلة في ذلك”.

النصر يتأهل للدور ربع النهائي:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون رد سجله الكاميروني فينسنت أبو بكر.

توقعات بإقالة مينيز:

وتعرض مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي.

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