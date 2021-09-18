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الهلال يتسلح بـ غوميز أمام الاتفاق

الهلال يتسلح بـ غوميز أمام الاتفاق

2021/09/18
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيالرياضة
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الهلال يتسلح بـ غوميز أمام الاتفاق
المواطن ـ إسلام البشبيشي

استقر المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، على تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة الاتفاق مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وجاء تشكيل الهلال لمباراة الاتفاق كالتالي: عبدالله المعيوف، مدالله العليان، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي غوميز.

الهلال يتسلح بـ غوميز أمام الاتفاق - المواطن

وجاءت دكة بدلاء الهلال أمام الاتفاق كالتالي: عبدالله الجدعاني، خليفة الدوسري، متعب المفرح، محمد جحفلي، حمد اليامي، محمد كنو، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق

ويحتل الهلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يوجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال والاتفاق:

ومن أن تنطلق مباراة الهلال مع الاتفاق، مساء يوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق

القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق:

ومن المقرر أن تنقل مباريات الدوري السعودي هذا الموسم عبر شبكة قنوات SSC SPORT الناقل الحصري والرسمي للمسابقة.

الهلال والاتفاق
صورة أرشيفية_ مباراة الهلال والاتفاق

وستذاع مباراة الهلال والاتفاق في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sport 1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

الهلال والاتفاق
صورة أرشيفية من مباراة الهلال والاتفاق


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