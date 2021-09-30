فقد الفريق الكروي الأول في الهلال، فرصة تقاسم صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، مع نادي ضمك، وذلك بعد السقوط في فخ التعادل أمام نادي الحزم بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من عمر الدوري.

ملخص مباراة الهلال والحزم

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم.

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي بافيتيمبي جوميز في إحراز الهدف الأول للأزرق بالدقيقة الـ58 مع بداية الشوط الثاني، حيث ذهب واحتفل بهدفه مع ذوي الهمم من جماهير الأزرق.

الحزم يُباغت الزعيم

وباغت الحزم، وتمكن من إحراز الهدف الأول له وهدف التعادل عبر اللاعب المغربي موحا الخادفي في الدقيقة الـ75 من ركلة جزاء.

وأهدر جوميز فرصة إضافة الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الـ97 بعد إهداره ركلة جزاء، ليصبح رصيد الأزرق بعد التعادل 12 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الحزم 9 نقاط في المركز الثامن.