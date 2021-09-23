في بادرة طيبة، لبت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الهلال طلب أحد مشجعي الزعيم، خالد السعيدي الذي أبدى رغبته في زيارة النادي.

بصراحه تمنيت من الله ان يحقق حلمي يتم دعوتي من نادي الهلال الزعيم والاسطوره من رئيس النادي بونوفل واعضاء الكرام يدعوني لان مسوي هدايا لهم وحلمي اصور مع لاعبين الهلال لكن الظاهر مشغولين الله يعينهم شكرا وربي يوفق الهلال بكره pic.twitter.com/hEhRWCxiaF — خالد السعيدي ٩٧٩٠٣٣٤٣ (@k_alsaidi10) September 22, 2021

السعيدي يحلم بزيارة الهلال

ونشر خالد السعيدي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال فيه: “هذه كيك بمناسبة فوز الهلال وفالكم البطولة إن شاء الله”.

وعلق على الفيديو قائلًا: “بصراحة تمنيت من الله أن يحقق حلمي يتم دعوتي من نادي الهلال الزعيم والأسطورة من رئيس النادي بو نوفل وأعضاء الكرام يدعوني لأن مسوي هدايا لهم”.

وتابع المشجع الصغير تعليقه على الفيديو قائلًا: “حلمي أتصور مع لاعبي الزعيم، لكن الظاهر مشغولين الله يعينهم.. شكرًا وربي يوفق الهلال”.

وأعاد حساب المسؤولية الاجتماعية بالنادي نشر الفيديو، وعلق عليه قائلًا: ” الله يحييه في بيته وناديه.. نسعد باستقباله وزيارته”.

الزعيم يواجه الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد الزعيم عند الساعة 8:25 مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة بنادي الشباب في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، إلا أنه خاض مواجهة أقل.