الهلال يخسر خدمات 5 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة ومؤثرة قبل مباراته المرتقبة ضد نظيره الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الغيابات تضرب صفوف الزعيم:

ويغيب عن الزعيم محمد البريك بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، حيث سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أسابيع، فيما يُعاني ناصر الدوسري من إصابة وخضع لفحوصات طبية.

وخضع عبدالله عطيف لعملية منظار في غضروف الركبة، اليوم الاثنين، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن نادي الهلال اليوم عن غياب البيروفي أندريه كاريلو لمدة 4 أسابيع، بسبب إصابة في أسفل الظهر، فيما أثبتت الفحوصات التي خضع لها سالم الدوسري معاناته من تمزق وقطع في إحدى أربطة المفصل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب ضد الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.

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