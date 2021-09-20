عبدالله عطيف يُطمئن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف على طمأنة الجماهير بعد خضوعه لعملية منظار، اليوم الاثنين.

عبدالله عطيف يشكر من ساندوه

ونشر عبدالله عطيف صورة له بعد العملية التي أجراها في ألمانيا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله والشكر له أجريت عملية منظار بسيطة في غضروف الركبة”.

وتابع: “والشكر كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز الفيصل على وقفته ودعمه وسؤاله وكذلك الشكر للأستاذ ياسر المسحل وللاتحاد السعودي ولا يفوتني شكر بيتي نادي الهلال على اهتمامه.. ولكل من سأل ودعا”.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد فيتنام عند الدقيقة 18، ليخرج من الملعب متأثرًا بإصابته، ويشارك محمد كنو بدلًا منه، ويغادر معسكر الأخضر بعد ذلك.

الهلال يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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