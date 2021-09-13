الهلال يستهدف الفوز الأول بالأدوار الإقصائية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بتألق الأزرق وتحقيق الفوز.

الهلال يواجه الاستقلال اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على استاد زعبيل في الإمارات.

وأعلن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن تشكيلة الزعيم ضد الاستقلال، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، ماريجا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا وبافيتيمبي جوميز.

أول مواجهة في الأدوار الإقصائية

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الزعيم لعب 6 مباريات ضد الاستقلال ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ونجح الفريق الإيراني في تحقيق الفوز 4 مرات مقابل انتصارين للأزرق.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة اليوم ستكون الأولى بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الاستقلال ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، حيث إنهما لم يتواجها خلالها من قبل.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد الفرق الإيرانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تجنب الخسارة في آخر 5 مواجهات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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