غوميز وبيريرا بقائمة الهلال في آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

قائمة الهلال الآسيوية:

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمنافسات دوري أبطال آسيا، 4 لاعبين أجانب، وهم؛ الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، البرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، عبدالله المعيوف، محمد الواكد، حبيب الوطيان وعبدالله الجدعاني، وفي الدفاع؛ محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، هيون سون، أمير كردي، مدالله العليان، متعب المفرج، محمد جحفلي وحمد اليامي.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سلمان الفرج، عبدالله عطيف، بيريرا، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، صهيب الزيد، مصعب الجوير، سعد الناصر، عبدالرحمن الدخيل، محمد القحطاني، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، ماريغا، غوميز وعبدالله رديف.

الزعيم يواجه استقلال الإيراني:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره استقلال طهران الإيراني، يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على إستاد زعبيل في الإمارات.

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