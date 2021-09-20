الهلال يفقد كاريلو والدوسري

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل إصابات ومدة غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري.

تفاصيل إصابات كاريلو والدوسري:

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها أندريه كاريلو بعد شعوره بآلام في أسفل الظهر، حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيل يمتد إلى 4 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية مجددًا.

وتواجد سالم الدوسري في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لتمزق وقطع في إحدى أربطة المفصل، ومن المقرر أن يخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

الهلال يستعد لمواجهة الشباب:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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