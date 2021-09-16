الهلال يفقد محمد البريك قبل مواجهة الاتفاق

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينه وبين نادي الاتفاق يوم السبت المقبل، حيث سيخضع لاعب الفريق محمد البريك يوم غد الجمعة لأشعة على موضع إصابته في مفصل القدم التي تعرض لها في مران يوم أمس.

وانضم البريك، إلى الفرج وعطيف في قائمة المصابين للفريق الهلالي، إذ لم يشارك في التدريبات، نظير تعرضه إلى إصابة في مفصل القدم، وسوف يجري أشعة على موضع إصابته، الجمعة.

اجتماع فني:

ميدانياً، عقد مدرب الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، اجتماعًا مرئيًا باللاعبين قبل بداية المران، فيما طبقوا بعده عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.

وواصل لاعب الهلال سلمان الفرج برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بالنادي.

موعد مباراة الهلال والاتفاق:

ويستعد فريق الاتفاق، لمواجهة الهلال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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