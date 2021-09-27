حصل نادي الوحدة على الدعم الأعلى من وزارة الرياضة، وذلك بعد أن جاء في المركز الأول وفق تقييم الربع الأول من الموسم الرياضي الحالي لأندية دوري “يلو” للدرجة الأولى بحسب إعلان فريق إستراتيجية دعم الأندية التابع لوزارة الرياضة.

الوحدة في الفئة الأولى مع القادسية والعدالة:

وتواجد الوحدة بجانب 13 ناديًا في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” وهي “القادسية، العدالة، النهضة، الخليج، هجر، الساحل، الدرعية، العروبة، نجران، الأخدود، جدة، أحد، الجبلين”.

نظام الدعم لأندية دوري يلو:

وتنال الأندية المتواجدة في الفئة الأولى دعمًا ماليًّا قدره نصف مليون ريال والأندية في الفئة الثانية تنال 300 ألف ريال، وأندية الفئة الثالثة تحصل على 200 ألف ريال، وأندية الفئة الرابعة 100 ألف ريال، أما أندية الفئة الخامسة فلا تحصل على أي دعم.

وسينال فارس مكة والقادسية والعدالة دعمًا قدره مليون ونصف المليون ريال بواقع نصف مليون لكل فريق، أما النهضة والخليج فيحصل كل منهما على 300 ألف ريال، وستحصل أندية هجر والساحل والدرعية والعروبة على 200 ألف ريال لكل ناد، بينما تنال أندية نجران والأخدود وجدة وأحد والجبلين 100 ألف ريال لكل فريق، ليكون مجموع دعم وزارة الرياضة لـ 14 ناديًا في دوري الدرجة الأولى هو 3 ملايين و 400 ألف ريال.

ولم تنجح أندية “العين والجيل والكوكب والشعلة والخلود وبيشة” في الحصول على الدعم لتواجدهم بالفئة الخامسة.