يُعد نادي الفتح الأعلى دعمًا بين 15 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفق نتائج تقييم الحوكمة لأندية دوري المحترفين من فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

الفتح الأعلى دعمًا بين أندية دوري محمد بن سلمان:

وجاء نادي الفتح الأعلى تقييمًا برصيد 6,06 نقاط ليحصل على دعم قدره 5 ملايين ريال، ثم الاتفاق ثانيًا برصيد 3 ملايين ريال وسيحصل كل من التعاون والهلال والطائي والشباب والفيصلي والحزم والفيحاء على 3 ملايين ريال كدعم، بينما سينال كل من الباطن والنصر والاتحاد والرائد مليوني ريال كدعم، بينما سيحصل كل من ضمك وأبها على مليون ريال لكل فريق، ليكون مجموع الدعم المقدم من وزارة الرياضة للأندية الـ15، قدره 39 مليون ريال.

الأهلي في الفئة الخامسة:

وتواجد الفتح بالفئة الأولى من نيل الدعم، بينما جاءت أندية الاتفاق والتعاون والهلال والطائي والشباب والفيصلي والحزم والفيحاء كأندية نالت الدعم ولكن من الفئة الثانية، بينما نالت 4 أندية الدعم من الفئة الثالثة وهم الباطن والنصر والاتحاد والرائد، وتواجد ناديا ضمك وأبها بالفئة الرابعة لنيل الدعم، وجاء الأهلي في الفئة الخامسة، ويعني أنه لن يحصل على أي دعم مالي.

وكان الأهلي عانى مؤخرًا من ديون مالية، بجانب رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو والصربي فيجسا عن صفوف الفريق الأول، كما يعاني الفريق أيضًا من تراجع للنتائج بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.