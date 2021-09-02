باكستاني يحاول إنهاء حياته بعد رفض زوجته العودة إليه

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حاول رجل باكستاني إنهاء حياته بعدما رفضت زوجته العودة إليه تحت ضغط وإلحاح من أسرتها.

باكستاني في لاهور، تزوجته فتاة عن حُب دون إرادة أهلها، ثم لم يتوفقا في حياتهما الزوجية، ووصل الأمر إلى القضاء، وفيها أظهرت الفتاة أنها لا تريد العودة إليه، بل الذهاب مع والديها، العاشق الولهان في منظر محزن وهو يحاول إنهاء حياته بعد قرارها..

pic.twitter.com/IYzVqg1kzH — د. راسخ الكشميري (@Raasikh) September 2, 2021

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة الباكستاني إنهاء حياته قفزًا من إحدى البنايات فيما يحاول العشرات منعه من السقوط.

وبحسب معلومات المقطع فقد تزوج الرجل بعد قصة حب جمعته مع زوجته دون رغبة أهلها لكن بعد فترة من الزواج خضعت المرأة لضغوط أهلها وطلبت الطلاق.

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