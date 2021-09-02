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حصاد اليوم
باكستاني يحاول إنهاء حياته بعد رفض زوجته العودة إليه

باكستاني يحاول إنهاء حياته بعد رفض زوجته العودة إليه

2021/09/02
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فييوتيوب, حصاد اليوم
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باكستاني يحاول إنهاء حياته بعد رفض زوجته العودة إليه
المواطن - متابعة

حاول رجل باكستاني إنهاء حياته بعدما رفضت زوجته العودة إليه تحت ضغط وإلحاح من أسرتها.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة الباكستاني إنهاء حياته قفزًا من إحدى البنايات فيما يحاول العشرات منعه من السقوط.
وبحسب معلومات المقطع فقد تزوج الرجل بعد قصة حب جمعته مع زوجته دون رغبة أهلها لكن بعد فترة من الزواج خضعت المرأة لضغوط أهلها وطلبت الطلاق.


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