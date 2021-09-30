وجه المجلس الأعلى للقضاء 57 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.
كما وافق المجلس في اجتماعه السادس في دورته الرابعة الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، على ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات.
تفاصيل قرار المجلس الأعلى للقضاء
ونشر موقع المجلس الأعلى للقضاء بيانًا بأسماء القضاة وأماكن عملهم والتي جاءت كما يلي:
|م
|فضيلة القاضي
|المحكمة الموجه إليها
|1
|ابراهيم بن سليمان محمد الحميد
|محكمة الأحوال الشخصية في جدة
|2
|ابراهيم بن صالح سليمان الدبيان
|المحكمة العامة في السليل
|3
|ابراهيم بن صالح عبدالله المطوع
|المحكمة العامة في الطائف
|4
|ابراهيم بن عبدالله عبدالعزيز الجلعود
|المحكمة العامة في تبوك
|5
|ابراهيم بن محمد ابراهيم الزيدان
|المحكمة العامة في صبيا
|6
|ابراهيم بن محمد سليمان السعوي
|المحكمة العامة في الطائف
|7
|احمد بن حسن علي البارقي
|المحكمة العامة في أبي عريش
|8
|احمد بن سعيد محمد الشهراني
|المحكمة العامة في جدة
|9
|احمد بن عبدالله احمد سويد
|المحكمة الجزائية في جازان
|10
|احمد بن عوض احمد الغامدي
|المحكمة العامة في بلجرشي
|11
|أحمد بن ابراهيم زيد التميمي
|محكمة التنفيذ في الخبر
|12
|أحمد بن حسن يحي غزواني
|المحكمة العامة في الباحة
|13
|جلال بن فرحان ناوي الرويلي
|المحكمة الجزائية في القريات
|14
|سفيان بن عبدالعزيز صالح الحماد
|المحكمة العامة في بيشة
|15
|سلطان بن خلف لهيلم السرحاني
|المحكمة العامة في القريات
|16
|سلمان بن عبدالرحمن دخيل الله الدخيل الله
|المحكمة التجارية في جدة
|17
|صالح بن عبدالله غصاب الشمراني
|المحكمة الجزائية في جدة
|18
|عادل بن حمود عبدالله التويجري
|المحكمة العامة في جدة
|19
|عاصم بن محمد شيبان الجوني
|المحكمة العامة في طريب
|20
|عبدالاله بن سعود عبدالله الجمعاني
|المحكمة العامة في طبرجل
|21
|عبدالاله بن صالح علي آل مصالح
|المحكمة العامة في بيشة
|22
|عبدالاله بن عبيد عبدالله الحربي
|المحكمة العامة في شرورة
|23
|عبدالاله بن محمد زيد آل خميس
|محكمة الأحوال الشخصية في الأحساء
|24
|عبدالرحمن بن عنيزان جارالله الشمري
|المحكمة العامة في بدر
|25
|عبدالرحمن بن محمد ابراهيم خنين
|المحكمة العامة في القطيف
|26
|عبدالرحمن بن مشبب سعد الأحمري
|المحكمة العامة في نجران “دوائر تجارية”
|27
|عبدالسلام بن محمد عبدالرحمن الصقعبي
|المحكمة العامة في العارضة
|28
|عبدالعزيز بن احمد عبدالله الخراشي
|المحكمة العامة في الطائف
|29
|عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز الضيف
|المحكمة العامة في الطائف
|30
|عبدالعزيز بن عبدالله ابراهيم القرعاوي
|محكمة الأحوال الشخصية في جدة
|31
|عبدالعزيز بن عيد عبدالعزيز العيد
|محكمة الأحوال الشخصية في الطائف
|32
|عبدالعزيز بن عيسى سالم التميمي
|المحكمة العامة في طريف
|33
|عبدالعزيز بن ناصر محمد العمر
|محكمة التنفيذ في جدة
|34
|عبدالله بن انس محمد السليم
|المحكمة العامة في جدة
|35
|عبدالله بن براهيم صالح المحيسن
|المحكمة العامة في أحد المسارحة
|36
|عبدالله بن عبدالرحمن سعود هويمل
|المحكمة العامة في جدة
|37
|عبدالملك بن عبدالله محمد الراجح
|محكمة الأحوال الشخصية في جدة
|38
|على بن عبدالله على المزم
|المحكمة التجارية في جدة
|39
|علي بن احمد علي ابا الخيل
|المحكمة العامة في جدة
|40
|علي بن عبدالمحسن علي الطواله
|محكمة التنفيذ في الدمام
|41
|علي بن محمد علي الصقيهي
|المحكمة العامة في البدع
|42
|علي بن محمد محمد الرويغ
|محكمة التنفيذ في الخبر
|43
|فادي بن حسن محمد حملي
|المحكمة الجزائية في جازان
|44
|فهد بن حمود ثلاب الشمري
|المحكمة العامة في القريات
|45
|فهد بن عواد عبدالله المعتق
|المحكمة العامة في جدة
|46
|فهد بن عيسى جارالله البشري
|محكمة الأحوال الشخصية في جدة
|47
|فيصل بن حامد احمد القرني
|المحكمة العامة في المندق
|48
|محمد بن أحمد عائض آل عبدالهادي
|المحكمة الجزائية في نجران
|49
|محمد بن حسن مسفر التليدي
|المحكمة الجزائية في جدة
|50
|محمد بن خاطر احمد الزهراني
|المحكمة الجزائية في تبوك
|51
|محمد بن صالح سليمان المطرودي
|المحكمة العامة في المويه
|52
|محمد بن صالح محمد اليابس
|المحكمة التجارية في جدة
|53
|محمد بن عيد منصور الشمري
|المحكمة العامة في العلا
|54
|ناصر بن محمد ناصر السعوي
|المحكمة العامة في جدة
|55
|هشام بن علي راشد السعدون
|محكمة الأحوال الشخصية في جدة
|56
|وليد بن عبده حيدان الاسمري
|المحكمة العامة في أحد المسارحة
|57
|ياسر بن ناصر ابراهيم البرادي
|المحكمة العامة في جازان “دوائر تجارية”
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