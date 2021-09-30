وجه المجلس الأعلى للقضاء 57 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

كما وافق المجلس في اجتماعه السادس في دورته الرابعة الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، على ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات.

تفاصيل قرار المجلس الأعلى للقضاء

ونشر موقع المجلس الأعلى للقضاء بيانًا بأسماء القضاة وأماكن عملهم والتي جاءت كما يلي: