باهبري: نحن في منحنى تدريجي للعودة للحياة الطبيعية

المواطن - الرياض

استعرض استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، الأسباب التي أسهمت في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وعي المجتمع:

وقال باهبري خلال حواره إلى قناة العربية، إن وعي المجتمع وعدم إصغائه إلا للأصوات العاقلة التي تدير أزمة كورونا، كانت من أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات، وكان ذلك أبلغ رد على من شككوا في فعالية التطعيمات، موضحًا أن إدارة الأزمة في المملكة كانت إيجابية وأسهمت في انخفاض المعدل الوبائي، حيث قدمت القرارات المتخذة مصلحة الإنسان أولًا قبل المصالح الاقتصادية وغيرها.

ولفت باهبري إلى أن قرار قصر موسم الحج على أعداد محدودة لعامين متتاليين كان له أبعاد اقتصادية سلبية، لكنه كان في صالح الإنسان، مضيفًا أن عدم التسرع في اتخاذ القرارات أسهم في المساعدة بالسيطرة على الوضع الوبائي.

العودة للحياة الطبيعية:

وتابع أننا الآن في منحنى تدريجي للعودة للحياة الطبيعية ونسير بشكل جيد، وكل ما توسعنا في التطعيم بجرعتين سينعكس ذلك إيجابيًّا على المجتمع، مشيرًا إلى أننا قد لا نصل لنقطة الصفر في أعداد الإصابات وقد ترتفع أعداد المصابين في أي وقت ويتكرر الفيروس، لكن في حال حدوث ذلك فلن يحتاج المصاب غالبًا للدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة.

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