بايرن ميونيخ يصدم برشلونة بثلاثية في كامب نو

المواطن - مروة نبيل

انتهت، مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ التي أُقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

برشلونة ضد بايرن ميونيخ:

وبدأت مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ بشكل سريع، وضغط البافاري، وأطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 14، أمسكها حارس المرمى تير شتيجن بسهولة.

ورد برشلونة بتسديدة قوية عن طريق سيرجي روبيرتو عند الدقيقة 15، مرت أعلى مرمى البايرن، وتألق شتيجن وأنقذ الفريق الكتالوني من الهدف الأول عند الدقيقة 19 بعد تصديه لتسديدة ساني.

وتمكن توماس مولر من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 34 بتسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بمدافع البارشا إريك جارسيا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ بتقدم البافاري بهدف دون رد.

ليفاندوفسكي يتألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق بوسكيتس تسديدة قوية، إلا أنها اصطدمت باللاعب مولر عند الدقيقة 50، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 56، بعدما ارتدت تسديدة موسيالا إليه.

وأضاع سابيتزير فرصة تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 83، وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 85، لتنتهي مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ بتحقيق العملاق البافاري لفوز هام بنتيجة 3/ 0.

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