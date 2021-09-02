شرط برشلونة لاستمرار كومان

المواطن - مروة نبيل

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني شرطًا من أجل استمرار المدير الفني الهولندي رونالد كومان في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لموسم ثالث.

شرط لاستمرار كومان

وتولى المدير الفني الهولندي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الصيف الماضي، إلا أن البارشا لم يظهر معه بالمستوى المتوقع، وأنهى الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي في المركز الثالث.

وأشارت إذاعة “كادينا سير”، إلى أنه على الرغم من الصيف المضطرب في “كامب نو”، ما يزال يتعين على كومان الفوز بلقب الدوري الإسباني، من أجل الاحتفاظ بمنصبه تحت قيادة الرئيس خوان لابورتا.

وأضافت: “الفوز بالبطولة ليس الهدف الوحيد لكومان، حيث تم تكليف لاعب برشلونة السابق أيضًا بجلب المزيد من اللاعبين الشباب التابعين لأكاديمية لا ماسيا، إلى الفريق الأول هذا الموسم”.

وتابعت الإذاعة الإسبانية: “وحتى إذا تم تحقيق هذه الأهداف الصعبة، فلن يُعرض على كومان، سوى تمديد عقده لمدة عام إضافي فقط، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي صيف العام المقبل”.

برشلونة هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مشواره في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بالفوز على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع أتلتيك بيلباو، واستعاد توازنه بتجاوز خيتافي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع ريال متصدر المتصدر، إشبيلية، وفالنسيا.

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