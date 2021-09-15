بداية مخيبة لـ كاريلي مع سانتوس

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس بمستوى مخيب للآمال مع مدربه الجديد فابيو كاريلي ضمن منافسات بطولة كأس البرازيل.

سانتوس يودع الكأس مع كاريلي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس ضد نظيره أتلتيتكو باراناينسي على استاد “إيستاديو وربانو كاليرا”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس البرازيل، وخسرت كتيبة كاريلي بهدف دون رد.

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي، الأسبوع الماضي عن تعاقده رسميًّا مع مدرب الاتحاد السابق، فابيو كاريلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية عام 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد مع المدرب البرازيلي

وتعاقد نادي الاتحاد مع فابيو كاريلي في فبراير عام 2020، ونجح في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، لينهي الموسم الماضي في المركز الثالث بعدما كان يُنافس على الهبوط، ليشارك في دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي البطولة العربية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي بركلات الترجيح، لتقرر الإدارة إقالة المدير الفني البرازيلي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، وتمنت الإدارة التوفيق له مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير، وذلك خلفًا لمدربه البرازيلي.

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