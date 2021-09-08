فابيو كاريلي يقود سانتوس البرازيلي حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع مدرب الاتحاد السابق، فابيو كاريلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

فابيو كاريلي مدربًا لفريق سانتوس:

وأشار نادي سانتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة أندريس رويدا، والمدير التنفيذي لكرة القدم أندريه مازوكو، اتفقا مع البرازيلي فابيو كاريلي على قيادة الفريق حتى نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن تشهد مباراة سانتوس ضد باهيا المقرر إقامتها، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، أول ظهور للمدرب فابيو كاريلي بعد توليه المهمة، على أن يتم توقيع العقود، يوم غد الخميس، وتقديمه في مؤتمر صحافي.

الاتحاد مع كاريلي:

وتعاقد نادي الاتحاد مع فابيو كاريلي في فبراير عام 2020، ونجح في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، لينهي الموسم الماضي في المركز الثالث بعدما كان يُنافس على الهبوط، ليشارك في دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي البطولة العربية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي بركلات الترجيح، لتقرر الإدارة إقالة المدير الفني البرازيلي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، وتمنت الإدارة التوفيق له مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير، وذلك خلفًا للبرازيلي كاريلي.

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