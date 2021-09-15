برشلونة يُنذر مدربه

المواطن - محمد سمعه

زادت الضغوطات على المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني، وذلك بعد الخسارة من بايرن ميونخ الألماني مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

3 مباريات تمنح مدرب برشلونة الفرصة الأخيرة:

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية: إن إدارة البارشا برئاسة خوان لابورتا منحت المدرب كومان إنذارًا بأنه ستتم إقالته إذا لم يحقق أي نتائج في المباريات الـ3 المقبلة للفريق الكتالوني.

ويأتي ذلك بعد ظهور الفريق الكتالوني يوم أمس في مباراة بايرن ميونخ بمستوى سيئ للغاية على ملعب “كامب نو”، حيث خسر بثلاثية دون رد؛ مما جعل جماهير الفريق الكتالوني تعبر عن عدم رضاها بسبب الأداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات الـ3 التي ستعطي الفرصة الأخيرة للمدرب كومان هي “غرناطة وقادش وليفانتي” في الدوري الإسباني.

البداية من مباراة غرناطة:

يذكر أن الفريق الكروي الأول في برشلونة سيستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق غرناطة، في الدوري الإسباني مساء الاثنين المقبل حيث تقام المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة بالليجا.

وسيواجه الفريق الكتالوني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، نادي بنفيكا البرتغالي يوم 29 سبتمبر الجاري حيث تُقام المباراة في البرتغال.

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