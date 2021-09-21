برنامج ريف: 7 خطوات لتقديم اعتراض على نتائج الأهلية

المواطن - الرياض

أوضح برنامج ريف أنه يمكن للمستفدين من الدعم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حالة ظور رسالة “غير مستحق للدعم”.

إذا ظهر لك جملة "غير مستحق للدعم" بإمكانك تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بهذي الطريقة 👇🏼 pic.twitter.com/vsn8wF3ROu — برنامج ريف (@ReefSaudi) September 20, 2021

خطوات تقديم الاعتراض

وأشار برنامج ريف إلى أنه يمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بهذي الخطوات بسهولة:

1- الدخول على حسابك في بوابة ريف

2- إذا ظهرت غير مستحق للدعم

3- اختر من القائمة الأعلى خانة الأهلية والاستحقاق

4- ثم سجل الأهلية

5- اضغط على تفاصيل

6- ستظهر خانة لتقديم الاعتراض

7- أدخل تقديم اعتراض واملأ البيانات المطلوبة

وأشار برنامج ريف إلى أنه في حالة الاستحقاق بالنسبة للمستفيد سيحصل على كافة مبالغ الدعم المستحقة بأثر رجعي.

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

ما هو برنامج ريف ؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

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