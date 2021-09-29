أحرج فريق بنفيكا البرتغالي، ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز عليه بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة برشلونة وبنفيكا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من فريق بنفيكا أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب داروين نونيز بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح البارشا خلال الشوط الأول في إحراز أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد لمصلحة بنفيكا.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء البارشا كثيرًا ليضيف بنفيكا الهدف الثاني عبر اللاعب رافا سيلفا بالدقيقة السبعين.

واستمر ضغط فريق بنفيكا ليضيف النادي البرتغالي الهدف الثالث عبر اللاعب داروين نونيز بالدقيقة الـ80.

وأصبح رصيد بنفيكا بعد الفوز 4 نقاط، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد صفر من النقاط.

وأصبحت إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب البارشا قريبة، بعد أن خسر الفريق الكتالوني أول مباراتين له بدوري الأبطال في الموسم الحالي أمام بايرن ميونخ الألماني ثم أمام بنفيكا.

جماهير البارشا غاضبة:

يذكر أن جماهير برشلونة غاضبة من الأداء الإداري لإدارة خوان لابورتا، وذلك بعد عدم التجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة انتقال حر من صفوف البارشا، بجانب الإبقاء على لاعبين مثل جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وسيرخيو بوسكيتس، رغم أن جمهور البارشا طالب برحيلهم.