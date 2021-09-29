شهدت مباريات أمس الثلاثاء نتائج مثيرة أثرت على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 8 مباريات أمس.

نتائج مباريات أمس

وكان أياكس الهولندي فاز على بيشكتاش التركي بثنائية دون رد، بينما تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني بدون أهداف، وفاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ميلان الإيطالي بثنائية لهدف، وفاز فريق شيريف تيراسبول المولدوفي على ريال مدريد الإسباني بثنائية لهدف، بينما فاز بوروسيا دورتموند الألماني على سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون مقابل، وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية دون رد، وهزم ليفربول الإنجليزي مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف بينما فاز كلوب بروج البلجيكي على لايبزيج الألماني بثنائية لهدف.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نتائج أمس

وجاء ترتيب أول 4 مجموعات كالتالي بعد نتائج مباريات أمس ” باريس سان جيرمان في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه كلوب بروج ثانيًا برصيد 4 نقاط، بينما مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 3 نقاط، ولايبزيج رابعًا بدون أي نقاط”.

ليفربول في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ثم أتلتيكو مدريد ثانيًا برصيد 4 نقاط وبورتو ثالثًا برصيد نقطة، وميلان في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

أياكس في صدارة المجموعة الثالثة في ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ثم نادي بوروسيا دورتموند ثانيًا برصيد 6 نقاط، وبيشكتاش ثالثًا بدون أي رصيد من النقاط، وسبورتينج لشبونة رابعًا.

أما فريق شيريف تيراسبول المولدوفي فيتواجد بالمركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، يليه ريال مدريد ثانيًا برصيد 3 نقاط، إنتر ميلان ثالثًا برصيد نقطة، شاختار دونيتسك رابعًا برصيد نقطة.