أعلن ماوريسيو بوكيتينو، عن قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمباراة ميتز، وشهدت استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إصابة ميسي سبب الاستبعاد

واستبعد بوكيتينو 4 لاعبين من قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ميتز، بسبب الإصابة، وهم؛ ميسي، سيرجيو راموس، ماركو فيراتي وإسماعيل الغربي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عن إصابة ميسي بكدمة في الركبة اليسرى، وتشير التقارير إلى أن بوكيتينو يرفض الاستعجال في الدفع به، مع منحه المزيد من الوقت للتعافي.

ويستهدف بوكيتينو أن يكون ميسي في كامل جاهزيته قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

باريس سان جيرمان ضد ميتز

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد ميتز، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، ويطمح الفريق لباريسي لمواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق الفوز.

وتضم قائمة باريس سان جيرمان ضد ميتز، 22 لاعبًا، وهم؛ نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، رافينيا، دانيلو، ريكو، فينالدوم، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبمبي، بيتومازالا ودوناروما.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه لـ6 انتصارات متتالية، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أولمبيك مارسيليا، ولكنه خاض 5 مواجهات.