تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية يثير غضب الاتحاد الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تسبب قرار تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية بالجولة الرابعة في الدوري الإسباني، في غضب شديد لاتحاد كرة القدم في البلاد بعد أن رفض القرار في البداية.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية لم تقم أمس

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت صباح الثلاثاء الماضي أن مباراة البارشا ضد إشبيلية سوف تؤجل حيث لم تقم في موعدها الأصلي وهو مساء أمس السبت.

وذكر البارشا أن قرار التأجيل جاء بعد قرار رسمي من المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الإسبانية بناء على رغبة من رابطة الدوري الإسباني بعد رفض الاتحاد الإسباني قرار التأجيل.

القرار يثير الصدام بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني

وكانت رابطة ” الليجا” دخلت في صدام مع اتحاد القدم الإسباني بعد إعلان الرابطة عن جميع موعد مباريات الجولة الرابعة، ماعدا مباراتي برشلونة وإشبيلية، وفياريال مع ديبورتيفو ألافيس وهو ما رفضه اتحاد القدم الإسباني لتتصعد الأزمة إلى المحكمة الرياضية.

وجاء السبب الرئيسي وراء تأجيل اللقاء هو امتلاك إشبيلية للعديد من اللاعبين في قارة أمريكا الجنوبية، حيث كان انضم منهم الكثير لتدريبات الفريق أول أمس الجمعة، والمباراة كان مقررًا لها السبت، وبالتالي اعترض إشبيلية على خوض اللقاء يوم 11 سبتمبر ونجومه القادمون من أمريكا الجنوبية مرهقون بسبب فترة التوقف الدولي في قارتهم.

وقررت الرابطة تأجيل مواجهة إشبيلية ضد البارشا بسبب الصعوبة الموجودة على هؤلاء اللاعبين، حيث يصعب خوض مباريات يومي السبت والأحد بشكل طبيعي، فقررت تأجيل مباراة إشبيلية عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن برشلونة سيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى بدور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا مساء بعد غد الثلاثاء.

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