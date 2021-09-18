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تاريخ مواجهات الحزم وأبها في دوري محمد بن سلمان

تاريخ مواجهات الحزم وأبها في دوري محمد بن سلمان

2021/09/18
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاريخ مواجهات الحزم وأبها في دوري محمد بن سلمان
المواطن ـ إسلام البشبيشي

يلتقي فريق الحزم مساء اليوم السبت، بنظيره نادي أبها في لقاء مثير وقوي، يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر سباق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم وأبها
صورة أرشيفية من مباراة أبها والحزم

يدخل الفريقان هذه المواجهة من السعي وراء نتيجة إيجابية، وذلك من أجل التواجد في مراكز متقدمة بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.

تاريخ المواجهات :

والتقى الفريقان في 4 مباريات من قبل في تاريخ دوري المحترفين؛ حيث فاز الحزم مرتين فيما فاز أبها مرة واحدة وساد التعادل في مباراة.

الحزم وأبها
الحزم وأبها

ويدخل أبها المباراة في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الحزم المركز 14 برصيد نقطتين.

أبها يتسلح بالسرعة:

وأنهى مدرب أبها، السلوفاكي مارتن سيفيلا، تحضيراته فريقه لمواجهة الحزم، على إغلاق مناطقه الخلفية، والسرعة في التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، بأقل عدد من التمريرات، إضافة إلى مراقبة مفاتيح اللعب لدى المنافس.

الحزم وأبها

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتنطلق مباراة أبها والحزم عند الساعة 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما تنقل عبر الشبكة الرياضية، بقنوات SSC الفضائية المفتوحة.


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