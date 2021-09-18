تاريخ مواجهات الحزم وأبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يلتقي فريق الحزم مساء اليوم السبت، بنظيره نادي أبها في لقاء مثير وقوي، يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر سباق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الفريقان هذه المواجهة من السعي وراء نتيجة إيجابية، وذلك من أجل التواجد في مراكز متقدمة بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.

تاريخ المواجهات :

والتقى الفريقان في 4 مباريات من قبل في تاريخ دوري المحترفين؛ حيث فاز الحزم مرتين فيما فاز أبها مرة واحدة وساد التعادل في مباراة.

ويدخل أبها المباراة في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الحزم المركز 14 برصيد نقطتين.

تاريخ مواجهات #الحزم_أبها في الدوري! 👏⚡️

انتصاران للحزم 💛❤️

انتصار لأبها 💙❤️

تعادل وحيد 🤝

توقعاتكم لمباراة اليوم؟ 😍👌 pic.twitter.com/BtTV99qfje — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 18, 2021

أبها يتسلح بالسرعة:

وأنهى مدرب أبها، السلوفاكي مارتن سيفيلا، تحضيراته فريقه لمواجهة الحزم، على إغلاق مناطقه الخلفية، والسرعة في التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، بأقل عدد من التمريرات، إضافة إلى مراقبة مفاتيح اللعب لدى المنافس.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتنطلق مباراة أبها والحزم عند الساعة 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما تنقل عبر الشبكة الرياضية، بقنوات SSC الفضائية المفتوحة.

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