تجربة فينجادا مع المنتخب الأولمبي تقلق الجماهير المصرية

المواطن - مروة نبيل

يُعد المدير الفني البرتغالي نيلو فينجادا أبرز المرشحين لقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

إقالة حسام البدري:

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إقالة حسام البدري وجهازه المعاون بالكامل، بسبب سوء الأداء خلال مباراتي أنجولا والجابون ضمن منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في الفوز على أنجولا بهدف دون رد، وتعادل خارج أرضه مع الجابون بنتيجة 1/ 1، ليتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 4 نقاط، ولكن الغضب الجماهيري من الأداء دفع المسؤولين لإقالته.

فينجادا أبرز المرشحين:

وسبق أن درب فينجادا المنتخب المصري الأولمبي خلال الفترة من مايو عام 2006 وحتى إبريل 2007، ولم يُقدم الفراعنة المستوى المتوقع تحت قيادته، وفشل في التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد بكين 2008”.

وكان يضم المنتخب المصري الأولمبي بقيادة فينجادا عددًا من الأسماء البارزة آنذاك، وفي مقدمتهم؛ عبدالله السعيد، محمود عبدالرزاق شيكابالا، حسام عاشور وأحمد المحمدي، ولكن ودع الفراعنة التصفيات مبكرًا أمام كوت ديفوار.

وتعتبر تجربة فينجادا مع المنتخب الأولمبي بمثابة النقطة السلبية التي تهدد عمله مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى أنها تُعد تكرارًا لتجربة حسام البدري، الذي فشل في قيادة الأولمبي إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، رغم امتلاكه جيلًا مميزًا.

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