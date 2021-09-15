تخصصي الملك فهد يستعرض فوائد التبرع بالدم

المواطن - الرياض

استعرض مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، فوائد التبرع بالدم.

وذكر المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، فوائد التبرع بالدم وجاءت كما يلي:

فوائد التبرع بالدم:

– الاطمئنان على صحتك، من خلال الفحص الطبي قبل التبرع.

– صحة قلبك، فالتبرع بالدم يقلل الإصابة ببعض أمراض القلب.

– تجدد الدم، التبرع يعوض خلايا الدم بخلايا جديدة.

– الأجر والثواب، في المساهمة بإنقاذ حياة الآخرين.

التبرع بالدم مع اللقاح:

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية التبرع بالدم بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

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