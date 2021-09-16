ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي الخميس

المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خسارة الفيحاء مساء اليوم الخميس أمام الفيصلي في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباريات الجمعة

ويتواجد العميد حاليًا في المركز الأول برصيد تسع نقاط، ثم الفتح والفيحاء والهلال وضمك والرائد والفيصلي من المراكز من الثاني إلى السابع برصيد سبع نقاط.

ويتواجد نادي النصر ونادي الاتفاق في المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل فريق.

أما الباطن فيحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط، والأهلي والشباب وأبها في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 4 نقاط لكل فريق.

وتُوجد أندية التعاون والحزم والطائي في المراكز من 14 إلى 16 على الترتيب في جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين لفريقي التعاون والحزم، أما الطائي فيملك نقطة.

موعد مباريات الغد بـ دوري المحترفين السعودي

وتُستكمل غدًا الجمعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والرائد وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي ضمك والشباب وتنطلق أيضًا في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء بين الأهلي والفتح في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث يُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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