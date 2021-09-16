موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين غدًا

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل غدًا الجمعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

توقيت مباريات الدوري السعودي غدًا

وستكون المباراة الأولى بين فريقي التعاون والرائد وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي ضمك والشباب وتنطلق أيضًا في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء بين الأهلي والفتح في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث يُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان نادي الطائي تعادل اليوم الخميس مع فريق الباطن بدون أهداف ليحصد أول نقطة له في دوري المحترفين منذ صعوده للمسابقة قبل انطلاق موسم 2021/2022.

الفيصلي والفيحاء ثاني مباريات الدوري السعودي اليوم

وتُقام حاليًا مباراة الفيصلي والفيحاء ضمن مباريات اليوم في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مواجهة، الرائد، بينما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد سبع نقاط.

أما نادي ضمك فيتواجد في المركز الخامس برصيد سبع نقاط، ويتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المركز العاشر في المسابقة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد نادي الفتح في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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