ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الخامسة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بارتقاء الاتحاد للصدارة، بعد أن كان الهلال متصدرًا قبل كلاسيكو النصر والاتحاد.

الاتحاد في صدارة دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة حاليًّا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي الهلال والرائد صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ناديا الفتح وضمك في المركزين الرابع والخامس برصيد 8 نقاط لكل فريق.

أما نادي الفيحاء فيتواجد في المركز السادس وخلفه الفيصلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما أما النصر والاتفاق فيحتلان المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل منهما.

وتحتل أندية الأهلي والشباب والحزم والباطن المراكز من العاشر إلى الثالث عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط لكل منهم.

وتتواجد أندية أبها والتعاون والطائي في المراكز من 14 إلى 16 في جدول الترتيب.

مباريات الخميس المقبل في الجولة السادسة:

وسوف تنطلق مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي بداية من الخميس المقبل حيث تقام 4 مباريات يوم الخميس وهم “النصر ضد الباطن، الفيحاء ضد الأهلي، الطائي ضد الاتفاق، الشباب والهلال”.

وكان الهلال هزم الاتفاق مساء اليوم السبت بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الحزم على أبها بثنائية دون رد، بينما فاز الاتحاد على النصر بثلاثية لهدف.

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