قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك: إن الشركة ستبدأ اليوم الجمعة، طرح نسخة محدثة من برنامجها التجريبي الكامل للقيادة الذاتية، والذي لم يكن متاحًا حتى الآن سوى لحوالي 2000 شخص.

أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا البرنامج الذي يتم تحديثه باستمرار- مزيج من موظفي تسلا ومعجبي ماسك المتحمسين- ظلوا لمدة عام تقريبًا يختبرون نظامًا تم تسعير استخدامه للعملاء بما يصل إلى 10000 دولار.

قالت تسلا: إن النظام، الذي يشار إليه غالبًا باسم FSD، مصمم للتعامل مع الرحلات القصيرة والطويلة دون تدخل السائق.

القيادة الذاتية:

بدوره، غرد ماسك الشهر الماضي بأن تحميل خاصية القيادة الذاتية التي سيشاهدها العملاء الجمعة، سيتطلب إذنًا من مالكي السيارات لـ تسلا لتقييم سلوكهم في القيادة لمدة سبعة أيام. إذا رأت الشركة أن السلوك جيد، فسوف تمنح الوصول إلى FSD beta.

يشار إلى أن نظام القيادة الذاتية من تسلا، الذي يعد أحد التصورات التي روج لها إيلون ماسك كثيرًا، هو ما جعلها صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم حتى الآن. لكن آخرين اعترضوا على ما يرون أنه نهج متهور ومضلل لنشر تكنولوجيا غير جاهزة، حيث فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة مؤخرًا تحقيقها الثاني في عيوب نظام القيادة الذاتية التقليدي لأحد السيارات المنتجة في عام 2016.

وبدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور، التحقيق في نظام القيادة الآلي في أغسطس بعد ما يقرب من 12 حادث تصادم بسبب عطل النظام، حيث تقوم الجهة التنظيمية- التي تتمتع بسلطة اعتبار السيارات معيبة واستدعاء الطلبات- بتقييم التقنيات والأساليب التي تستخدمها تسلا لمراقبة ومساعدة وإنفاذ مشاركة السائقين عند استخدام القيادة الذاتية. كما أنه يبحث في اكتشاف النظام للأشياء والأحداث على الطريق وكيفية استجابته.